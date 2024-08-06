الملك الأردني يتصل بزعماء ثلاث دول: نخشى توسّع الصراع في المنطقة

شفق نيوز/ حذر الملك الاردني عبد الله الثاني، يوم الثلاثاء، من خطورة توسع الصراع في المنطقة، وذلك خلال اتصالات هاتفية، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وذكر الديوان الملكي في بيان أن "الملك الأردني بحث مع الزعماء الثلاثة "الجهود الدولية المبذولة لوقف التصعيد في المنطقة".

وأشار إلى أنه نبه "خلال الاتصالات، من خطورة توسع دائرة الصراع في الإقليم، ما يستدعي تكثيف المساعي لوقف كل ما يهدد أمن المنطقة واستقرارها".

ووفق البيان "تم التأكيد على أهمية الدفع باتجاه التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية".

ولفت الملك عبد الله الثاني إلى "أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، بحسب البيان.