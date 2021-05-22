"الملجأ الأخير".. اسرائيل تهدد باحتلال غزة لبضع سنوات

شفق نيوز/ اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، يوم السبت، بأن قادة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" ليسوا في مأمن رغم انتهاء العملية في قطاع غزة، مهدداً بتشديد سياسة الرد على الهجمات المنطلقة من غزة.

وقال قال غانتس خلال مقابلة مع قناة "كان" العبرية، إن "إسرائيل لن تسلم بوضع تطلق على أراضيها قذائف صاروخية وبالونات حارقة حتى ولو بكمية قليلة وعلى نطاق ضيق".

وأضاف أنه ينوي تشديد سياسة الرد ولا يستبعد بتاتا احتلال قطاع غزة والتواجد فيه لبضع سنوات لإسقاط حكم "حماس"، موضحا مع ذلك أن هذا هو الملجأ الأخير.

ورفض غانتس الاعتراف بأن نشطات الشرطة في القدس قبل الحملة بأيام هي التي أدت إلى التصعيد، وأعرب عن اعتقاده بأن زعيم "حماس" في غزة يحيى السنوار هو الذي بادر إلى تصعيد الأوضاع ليظهر كحام القدس و"التشبه بصلاح الدين الأيوبي".

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي أن 230 عنصرا من الفصائل الفلسطينية قتلوا خلال عملية "حارس الأسوار".