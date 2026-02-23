المكسيك.. 74 قتيلاً بينهم 25 من الحرس الوطني خلال استهداف "إل مينشو"

سيارات للجيش بعد مقتل إل مينشو في المكسيك (أ ف ب)

شفق نيوز- مكسيكو

أعلنت السلطات المكسيكية، يوم الاثنين، مقتل 74 شخصاً على الأقل بما في ذلك 25 من عناصر الحرس الوطني، في أعقاب العملية الأمنية التي أسفرت عن مقتل زعيم كارتل خالسيكو "إل مينشو" وما ترتب عليها من أعمال عنف.

وحاول جنود، أمس الأحد، اعتقال زعيم عصابة المخدرات، واسمه بالكامل نيميسيو أوسيجيرا سيرفانتس، في ولاية خاليسكو الغربية، بحسب "د.ب.أ".

وقد أصيب أوسيجيرا وتوفي أثناء نقله جواً إلى مكسيكو سيتي.

وأثارت العملية رد فعل عنيفاً من جانب عصابات المخدرات.

ونشرت المكسيك 2500 جندي إضافيين في غرب البلاد بهدف التصدي لموجة العنف التي أعقبت مقتل "إل مينتشو" أمس الأحد.

وقالت الرئيسة كلاوديا شينباوم في مؤتمر صحافي إن الأولوية لحماية السكان.