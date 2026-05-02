المكسيك.. مقتل 11 شخصا بانقلاب حافلة سياحية

لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم ‌فيما أصيب 31 آخرين بجروح، ليل الجمعة/السبت إثر انقلاب حافلة سياحية في ولاية ناياريت غربي المكسيك.

وذكرت حكومة ولاية ناياريت، أن الحافلة القادمة من ولاية خاليسكو انحرفت عن الطريق السريع وانقلبت قرب بلدة أماتلان دي كاناس.

وقال مسؤولون إن الركاب ‌كانوا ⁠في طريقهم إلى مركز ترفيهي في ناياريت. واستجابت فرق الطوارئ من ناياريت وخاليسكو وأغلقت الطريق ⁠لتنفيذ عمليات الإنقاذ والتحقيق في سبب الحادث.