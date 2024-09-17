المكسيك.. مصرع 15 شخصاً بانزلاقات طينية

شفق نيوز/ أعلنت السلطات المكسيكية، يوم الثلاثاء، عن مصرع 15 شخصاً بحادثي انزلاق تربة في وسط البلاد.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الحادث الأول وقع في قرية بمنطقة خيلوتسينغو في ولاية مكسيكو قرب العاصمة.

وقال المنسق الوطني للحماية المدنية في بيان "حتى الآن انتشلنا تسع جثث وأنقذنا ثلاثة أشخاص".

والسبت الماضي أعلنت فرق الإغاثة مقتل رضيع في شهره الثالث ولم توضح الحماية المدنية ما إذا كان احتسب من بين القتلى التسعة.

ونقل 132 شخصاً إلى مراكز إيواء موقتة على ما قالت السلطات الفدرالية والمحلية. ويشارك نحو 600 جندي وعنصر إغاثة في العمليات.

وأمس الاثنين تسببت أمطار غزيرة بحادث انزلاق تربة جديد طمر منزلاً في مدينة ناوكالبان في ولاية مكسيكو أيضاً، على ما ذكرت فرق الحماية المدنية عبر منصة "X".

وأكدت السلطات المحلية لمحطة "تيليفيسا" التلفزيونية أن ستة أشخاص يبدو أنهم من عائلة واحدة قضوا بعدما علقوا داخل المنزل في حين أصيب ثلاثة آخرون.

والانهيارات الأرضية شائعة في المكسيك، خصوصا في موسم الأمطار والأعاصير الذي يمتد من أيار/ مايو إلى تشرين الثاني/ نوفمبر.

وتشهد البلاد نشاطاً زلزالياً كبيراً أيضاً.