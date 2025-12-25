المكسيك.. مصرع وإصابة 27 شخصاً بسقوط حافلة في وادٍ

شفق نيوز- مكسيكو

أعلنت السلطات المكسيكية، يوم الخميس، مصرع ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 19 آخرين، جراء انحراف حافلة ركاب عن مسارها وسقوطها في واد بولاية فيراكروز.

وذكرت وزارة الحماية المدنية في الولاية على منصة "إكس": "تم تقديم المساعدة الطبية لـ19 مصاباً، فيما أكدت النيابة العامة وفاة 8".

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الحافلة، التابعة لشركة "كونيكسيون" (Conexión)، انحرفت في بلدية سونتيكوماتيلان، لافتة إلى أن عمليات الإنقاذ والبحث ما زالت جارية في موقع الحادث بمشاركة جميع الفرق المختصة.