المكسيك.. لاعب كرة قدم وحاكم سابق متهم بمحاولة "اغتصابه أخته"

شفق نيوز/ أفادت وكالة "فرانس برس"، يوم الجمعة، بأن عضو الكونغرس المكسيكي كواوتيموك بلانكو، مَثَل أمام مكتب المدعي العام بتهمة محاولة "اغتصاب أخته"، في قضية اتخذت طابع سياسي.

وذكرت الوكالة أن بلانكو (52 عاماً)، وهو لاعب خط الوسط الدولي السابق لمنتخب المكسيك، وكذلك حاكم ولاية موريلوس (2018-2024)، متهم بمحاولة "اغتصاب أخته" غير الشقيقة نيديا بلانكو.

ووصل بلانكو طواعية إلى مكتب المدعي العام الإقليمي أمس الخميس، كما أعلنت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم خلال مؤتمر صحفي عقدته صباحاً.

واستنكر بلانكو، عضو حزب "مورينا" اليساري الحاكم الذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان، "الانتقام السياسي" أمام الصحافة.

وكانت النيابة العامة في ولاية موريلوس (وسط المكسيك)، حيث وقعت الحادثة المزعومة في كانون الأول/ ديسمبر 2023، قدّمت طلباً إلى مجلس النواب لرفع الحصانة عن بلانكو كي تتم محاكمته أمام القضاء.

ورفض النواب الطلب خلال جلسة برلمانية ساخنة أمس الأول الأربعاء. لكن بعض النواب من حزب "مورينا" والأحزاب المتحالفة معه طالبوا بلانكو بالرد على الاتهامات.

وانتقدت شينباوم صباح أمس الخميس الطريقة التي تم بها إجراء التحقيق لكنها قالت إنه يجب أن يستمر.

وقالت "سيكون من الجيد جداً، على سبيل المثال، أن يشهد كواوتيموك بلانكو أمام المدعي العام". في المقابل، دعت جماعات نسوية إلى تنظيم تظاهرة غداً السبت، للمطالبة برفع الحصانة عن بلانكو كي تتم محاكمته.

واستهل بلانكو مسيرته الكروية عام 1992 مع نادي أميركا واعتزل معه عام 2016 بعدما تنقل بين عدة فرق محلية وأميركية، كما لعب مع بلد الوليد الإسباني على سبيل الإعارة (200-2002). وارتدى قميص بلاده خلال 119 مباراة دولية، سجل خلالها 38 هدفاً.