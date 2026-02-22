المكسيك.. اضطرابات واسعة بعد مقتل زعيم المخدرات "إل مينشو"

شفق نيوز- مكسيكو

أفادت صحيفة "ميلينيو" المكسيكية، يوم الأحد، بوقوع عمليات حرق سيارات واسعة النطاق وإغلاق طرق في خمس ولايات على الأقل، بعد مقتل زعيم أكبر عصابة مخدرات المكسيكي نمسيو أوسجيرا الملقب بـ"إل مينشو".

وأضافت الصحيفة أن "مسؤولين رفيعي المستوى أكدوا لها أن إل مينشو قتل في خاليسكو خلال عملية عسكرية".

ووفقاً لعدد من وسائل الإعلام المكسيكية، فإن مركز الاضطرابات هو ولاية خاليسكو، حيث نفذت عملية أمنية فيدرالية في بلدية تابالبا صباح الأحد.

وفي غوادالاخارا، وردت أنباء عن إحراق سيارات وإغلاق طرق على الطريق الدائري بيريفيريكو، وكذلك في أحياء تاباشينيس، وفالارتا، وألكالدي، وطريق كالزادا إنديبندنسيا السريع.

وفي مدينة بويرتو فالارتا السياحية، وردت أنباء عن إغلاق طرق وإضرام حرائق في المركبات، كما وردت في تالا وتابالبا أنباء عن إغلاق طرق وحرق سيارات.

وامتدت الاضطرابات إلى المناطق المجاورة، ففي ولاية ميتشواكان غرب المكسيك، وردت أنباء عن إضرام حرائق في السيارات، مع إغلاق بعض الطرق في زامورا، ومقاطعتي بوينافيستا وتيبالكاتبيك، أما في ولاية غواناخواتو، فوردت أنباء عن إضرام حرائق في المتاجر والسيارات.

وفي ولاية ناياريت، أفيد بإغلاق طرق وهجمات إضرام حرائق في تبيك، بما في ذلك على طريق تبيك-مازاتلان السريع وبالقرب من جسر لوس لوبوس، وكذلك في مدن أخرى بالإضافة إلى إغلاق طرق وهجمات متفرقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة اضطرابات وإخلاء جماعي فوري لمطار دولي في غوادالاخارا، بعد اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة داخل المطار ومحيطه.

كما وثقت مقاطع فيديو أخرى تصاعد أعمدة الدخان في العديد من المدن المكسيكية.

هذا وفعلت السلطات في عدة مناطق بروتوكولات الأمن الطارئة وعززت التواجد الأمني، فيما لم يصدر أي تأكيد رسمي من الحكومة الفيدرالية بشأن مقتل زعيم أكبر عصابة مخدرات.