خمس عمليات للمقاومة العراقية في الجولان وشمال جنوب إسرائيل.. مقاطع فيديو

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق فجر اليوم الخميس، مهاجمة خمسة أهداف وصفتها بـ"الحيوية" في الجولان، وجنوب وشمال اسرائيل بواسطة الطيران المسير.

وقالت المقاومة العراقية في بيان: "مجاهدوها في العراق استهدفوا اليوم الخميس هدفا حيوياً في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير".

وفي بيان لاحق، قالت المقاومة، إن عناصرها هاجموا فجر اليوم الخميس، هدفاً حيوياً في (عكا) شمال الأراضي المحتلة".

وفي بيان آخر قالت، إنهم استهدفوا أيضا "هدفاً عسكرياً في جنوب الاراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسير".

وفي بيان منفصل أشارت الى مهاجمة هدف حيوي "شمال الاراضي المحتلة".

وفي بيان جاء لاحقا أفاد بمهاجمة هدف حيوي اخر في الجولان"، مشيرة الى أنها العملية الخامسة اليوم اليوم الخميس".

وجاء في هذه البيانات، أن العملية تأتي "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وأضافت البيانات، "تؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".