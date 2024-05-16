"المقاومة العراقية" تعلن قصف مصفى حيفا وهدفاً في إيلات بالمسيرات

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الخميس، أنها استهدفت مصفى حيفا النفطي الإسرائيلي وهدفا حيويا في ايلات بواسطة الطيران المسير.

وقالت في بيان لها، "إستمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مصفى حيفا النفطي بأراضينا المحتلة صباح اليوم الخميس الموافق 16/ 5 / 2024، بواسطة الطيران المسير".

وفي بيان آخر، أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، فجر يوم الخميس، أنها استهدفت بواسطة الطيران المسير، هدفا حيويا في إيلات.

وأكدت في بيانها أنها ستستمر "في دك معاقل الأعداء استكمالا للمرحلة الثانية من عمليات مقاومة الاحتلال".

وقبل ايام، ذكرت "المقاومة الإسلامية في العراق"في بيان، أنها استهدفت ميناء عسقلان النفطي الإسرائيلي بواسطة صاروخ الأرقب "كروز مطور".

وبين الحين والآخر، تتبنى فصائل المقاومة في العراق قصف مناطق في إسرائيل، وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، محذرة الولايات المتحدة من أنها "ستزيد عدد العمليات المسلحة ردا على مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي".