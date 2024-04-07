"المقاومة العراقية" تعلن ضرب هدف حيوي في إسرائيل

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الأحد، استهداف هدف وصفته بـ"الحيوي" في مدينة إيلات الإسرائيلية "أم الرشراش" بالطيران المسير.

وقالت في بيان لها، إن عناصرها استهدفوا فجر اليوم، هدفا حيويا في إيلات (أم الرشراش) في الأراضي "المحتلة" بالطيران المسير.

وأكد البيان، الاستمرار في "دك معاقل الأعداء"، مشيرة الى "إستمرار نهجها في نصرة أهالي غزة والرد على مجازر الكيان الغاصب".

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" قد أعلنت يوم أمس استهدافها هدفا عسكريا في الجولان بالطيران المسير.

وتعلن فصائل المقاومة في العراق بين الحين والآخر قصف مناطق في إسرائيل، وقواعد أمريكية في العراق وسوريا ردا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.