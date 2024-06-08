"المقاومة العراقية تستهدف هدفا "حيويا" إسرائيليا

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أن مقاتليها استهدفوا، فجر اليوم السبت، هدفا "حيويا" إسرائيليا ردا على "المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين".

وقالت المقاومة في بيان، طالعته وكالة شفق نيوز، إن مقاتليها "استهدفوا فجر اليوم السبت الموافق 8-6-2024، بواسطة الطيران المسير، هدفا حيويا داخل أراضينا المحتلة"، مؤكدة "استمرارنا في دك معاقل الأعداء استكمالا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل" وفق تعبير البيان.

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" قد عرضت فجر الأربعاء الماضي، مشاهد من عملية إطلاق الطيران المسير نحو هدف حيوي إسرائيلي في سواحل البحر الميت.

وبين الحين والآخر، تتبنى فصائل المقاومة في العراق قصف مناطق في إسرائيل، وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، وتحذر الولايات المتحدة من أنها "ستزيد عدد العمليات المسلحة ردا على مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي".