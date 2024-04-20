"المقاومة العراقية" ترد على استهداف الحشد بقصف إيلات..  فيديو

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة العراقية"، يوم السبت، قصف "هدف حيوي" اسرائيلي، وذلك في رد على استهداف الحشد الشعبي بمحافظة بابل ليلة أمس.

وجاء في بيان صادر عن "المقاومة الإسلامية في العراق"، اطلعى عليه وكالة شفق نيوز، إنها استهدفت فجر اليوم السبت، بواسطة الطيران المسيّر، هدفًا حيويًا في إيلات، مؤكدة الاستمرار في المرحلة الثانية لعمليات المقاومة.

وأضافت ، أن هذه العمليات تأتي نصرة لأهل غزة، وردًا على انتهاك السيادة العراقية في استهداف معسكرات الحشد الشعبي .

وأظهرت مقاطع فيديو صوت صباح اليوم السبت، دمارا كبيرا لآثار القصف الذي استهدف قاعدة كالسو العسكرية شمال محافظة بابل، ليلة أمس.

وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بتسجيل إصابة ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي، خلال قصف صاروخي استهدف قاعدة كالسو العسكرية شمال محافظة بابل، إلى الجنوب من بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القاعدة تم استهدافها بثلاثة صواريخ مجهولة المصدر، مما تسبب بإصابة ثلاثة عناصر من الحشد، وقوع أضرار مادية.