"المقاومة العراقية" تتبنى قصف هدف عسكري جنوب اسرائيل

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة العراقية"، مساء الخميس، عن استهداف موقع عسكري جنوب إسرائيل.

جاء ذلك في بيان ذكرت فيه إن قصفها تم عبر الطيران المسيّر.

وقالت إنها "مستمرة في عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

يأتي الهجوم بعد أيام قليلة من رفض العراق رسالة أعلنت إسرائيل توجيهها إلى الأمم المتحدة "للضغط عليه لوقف هجمات تنفذها فصائل مسلحة مدعومة من إيران انطلاقا من أراضيه"، واعتبرها "محاولة لتبرير العدوان".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر أعلن أنه وجه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يحضه فيها على "الضغط على الحكومة العراقية لوضع حد لهجمات تشنها مليشيات موالية لإيران على إسرائيل".

وزعم ساعر في رسالته أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية نفسها ومواطنيها من الأعمال العدائية للمليشيات المدعومة من إيران في العراق".

وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت فصائل مسلحة عراقية معروفة باسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، مرارا عن هجمات بطائرات مسيرة على أهداف في إسرائيل تضامنا مع قطاع غزة.