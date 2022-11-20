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تركيا تشن عملية جوية واسعة في سوريا والعراق

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-20T04:44:44+0000
تركيا تشن عملية جوية واسعة في سوريا والعراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، فجر الأحد، تنفيذ مقاتلاتها لغارات جوية على معاقل لحزب العمال الكوردستاني والأجنحة المحلية الموالية له شمالي سوريا والعراق.

ونشرت الوزارة على حسابها في موقع تويتر، المشاهد الأولى للغارات الجوية وعلقت عليها بالقول :" إصابات مباشرة لأوكار الإرهابيين وتدميرها".

وذكرت الوزارة أن العملية تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على الحق المشروع في الدفاع عن النفس.

ووفقا للبيان فإن، "العملية تهدف لضمان أمن الحدود ومنع أي هجمات إرهابية تستهدف الشعب التركي والقوات الأمنية واجتثاث الإرهاب من جذوره، عبر تحييد التنظيمات الإرهابية "بي كي كي/كي جي كي/ واي بي جي" وغيرها".

من جهتها ذكرت قناة "A Haber" التلفزيونية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، أن الجيش التركي دمر قواعد "إرهابية" نتيجة العملية الجوية في شمال العراق وسوريا ، والتي نفذت ليلة الأحد.

وبحسب القناة شارك في العملية أكثر من 50 طائرة و 20 طائرة بدون طيار.

كما هاجمت المدفعية التركية قواعد حزب العمال الكوردستاني.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أشار مؤخرًا إلى شن عملية جديدة ضد أهداف منظمة إرهابية في شمال سوريا والعراق ، قائلاً: "قد نأتي فجأة ذات ليلة".

ولا تستبعد المصادر إمكانية تنفيذ عملية عبر الحدود.

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