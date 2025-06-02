المفوضية الأوروبية تغرّم شركة ألمانية لتوصيل الطعام مبلغاً ضخماً

شفق نيوز/ قررت المفوضية الأوروبية، يوم الاثنين، تغريم شركة ألمانية لتوصيل الطعام 329 مليون يورو (375 مليون دولار) بسبب انتهاكات قواعد المنافسة.

وبحسب وكالة "فرانس برس" فإن شركة "دليفري هيرو" استخدمت بين عامي 2018 و2022، حصة أقلية في فرعها الإسباني "غلوفو" للحد من المنافسة، قبل السيطرة على الشركة.

وأوضحت المفوضية، وهي الجهة الرقابية على المنافسة في الاتحاد الأوروبي، أن الكيانين اتفقا على عدم توظيف أشخاص من شركات أخرى، وتبادل المعلومات الحساسة، وتقاسم الأسواق.

وتؤدي هذه الممارسات إلى تقليص الخيارات المتاحة للمستهلكين والفرص المتوفرة للموظفين. وأكدت المفوضية الأوروبية في بيان أن هذه السياسات تضعف الابتكار وترفع الأسعار.

وأكدت "دليفري هيرو" أنها "توصلت إلى تسوية" مع المفوضية الأوروبية، مؤكدة أنها "تعاونت بشكل كامل" مع المفوضية طوال التحقيق.

وأكدت المجموعة في بيان أن قيمة الغرامة أقل بنسبة 20% من مبلغ 400 مليون يورو (نحو 456 مليون دولار) الذي خصصته أصلاً في حساباتها.

وتنقسم غرامة 329 مليون يورو بين 106 ملايين على شركة "غلوفو" و223 مليون على "دليفري هيرو".

وتعد شركتا "دليفري هيرو" التي تأسست عام 2011 في برلين، و"غلوفو" التي تأسست عام 2014 في برشلونة، من أكبر العلامات التجارية لتوصيل الطعام في أوروبا، وتتنافسان مع "أوبر إيتس" الأميركية و"ديليفرو" البريطانية.