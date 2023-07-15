"المغشوش" يرفع حالات التسمم في إيران

شفق نيوز / ارتفعت حالات التسمم الكحولي في إيران بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، والتي نجم عنها وفيات، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

ووفق الصحيفة الأمريكية، تسجل إيران التي تحظر الكحول حوالى 10 حالات تسمم كحولي يومياً، مرتبطة بتناول منتوجات مغشوشة، وفقا لإحصائيات رسمية من التقارير الإخبارية المحلية.

وتحظر إيران بيع واستهلاك الكحول منذ عام 1979، وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية التي تحرم السكر، ويعتبر القانون الإيراني استهلاك الكحول جريمة ويعاقب عليها بـ 80 جلدة وغرامة مالية.

واستشهدت "نيويورك تايمز" بوفاة فنان إيراني مشهور، الشهر الماضي، بعد أن شرب زجاجة من "العرق"، وهو مشروب فودكا إيراني مقطر من الزبيب.

وذكرت الصحيفة أن الفنان، خسرو حسن زاده، 60 عاما، شعر بضبابية في الرؤية خلال ساعات من شربه "العرق" المصنوع محليا، قبل أن يختفي بصره صباح اليوم الثاني جراء تسممه من الميثانول.

وبالنسبة للعديد من الإيرانيين، فإن الوفيات هي مثال على كيفية قمع القواعد الدينية للجمهورية الإسلامية المواطنين العاديين والتدخل في حياتهم الشخصية.

وملقيا باللوم على الحكومة في الوفيات المرتبطة بتسمم الكحول، كتب ناصر تيموربور، وهو زميل الفنان الإيراني الراحل على تويتر، "أخذ خسرو منا بسبب فقدان الحريات الاجتماعية".

وأقر المسؤولون الإيرانيون علنا بأن الحالات تصاعدت خلال الفترة الأخيرة، وقال كبير الأطباء الشرعيين في طهران، مهدي فروزيش، في مؤتمر صحفي في يونيو/حزيران الماضي، إن عدد حالات العلاج في المستشفيات والوفيات الناجمة عن التسمم بالميثانول قد ارتفع بشكل حاد، موضحاً أن "طهران فقط، ارتفعت فيها حالات التسمم الكحولي بنسبة 36.8 بالمئة منذ بداية شهر مارس/آذار الماضي.