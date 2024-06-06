المغرب يضبط موالين لـ"داعش" يحضرون لعمليات إرهابية

شفق نيوز/ أعلنت السلطات المغربية، يوم الخميس، توقيف أربعة أشخاص موالين لتنظيم "داعش"، تتراوح أعمارهم بين 21 و41 سنة، للاشتباه في تورطهم بالتحضير لتنفيذ "مخططات إرهابية".

وأفاد بيان صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات)، بأن عناصر القوات الخاصة التابعة للمديرية باشرت إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة ومتزامنة، استهدفت المشتبه فيهم بكل من مدن سلا وطنجة وتطوان.

وأضاف البيان أنّ عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين مكنت من حجز مجموعة من المعدات الإلكترونية، وأسلحة بيضاء مختلفة الأحجام، إضافة إلى شعار "داعش" ومخطوطات ذات طابع متطرف على غرار نص "البيعة" لهذا التنظيم الإرهابي، ومنشورات حول مشروعية "العمليات الاستشهادية" وكيفية صناعة وتركيب المتفجرات والأجسام الناسفة.

وبحسب النتائج الأولية للبحث، وفقًا للبيان، فإن المشتبه فيهم كانوا بصدد التخطيط لمشاريع إرهابية بالغة الخطورة تستهدف منشآت حيوية وحساسة في المغرب.

كما أظهر البحث أنّ المشتبه فيهم الذين اكتسبوا خبرات في مجال صناعة العبوات الناسفة، نسجوا علاقات مع قياديين لـ "داعش" ينشطون في الخارج بغية تزكيتهم وتبني مشاريعهم التخريبية فور تنفيذها في المغرب.