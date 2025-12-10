المغرب.. مصرع وإصابة 38 شخصاً بانهيار مبنيين في مدينة فاس

شفق نيوز- الرباط

أعلنت السلطات المغربية، يوم الأربعاء، مصرع 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين بانهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس شمالي البلاد، واصفة الحادثة بأنها "الأسوأ" من نوعها في السنوات الأخيرة.

وقالت السلطات المحلية في المدينة إن المبنيين اللذين يتألف كل منهما من أربعة طوابق تسكنهما ثماني عائلات وقد تم إخلاء المنازل المجاورة احترازياً.

وانتشرت الحماية المدنية في المكان للبحث بين الأنقاض عن ناجين، وتجمع حشد من المدنيين في الموقع ليلاً، بينما كان عناصر الإنقاذ يحملون جثة ملفوفة في كيس رمادي.

وحاول عمال آخرون باستخدام المطارق الهوائية والفؤوس الحفر عبر الأنقاض، وأحيانا بمساعدة حفارات ميكانيكية.

وذكرت النيابة العامة في فاس، في بيان اطعلت عليه وكالة شفق نيوز، إن احتفالاً عائلياً كان قائماً في أحد المباني وقت الانهيار بينما كان المبنى الآخر خالياً من السكان.

وقال محمد، وهو أحد السكان المحليين، لموقع "لو360" المغربي، إن السكان حصلوا على الأراضي بعد مغادرتهم أحد الأحياء الفقيرة في إطار برنامج إعادة إسكان تم إطلاقه عام 2007.

وأضاف "بعد عام 2007، بنى الجميع كما يحلو لهم"، مشيراً إلى أن البعض ربما لم يحترم معايير البناء.

بدورها، أوردت مجلة "تيل كيل" أن "هذه الإنشاءات لم تخضع لأية رقابة، ما أدى إلى تجاهل بعض المستفيدين لخطة التطوير المعتمدة".

وقالت السلطات المحلية في فاس، "تتواصل إلى حدود الساعة عمليات البحث لإنقاذ وإسعاف أشخاص آخرين يحتمل وجودهم عالقين تحت الأنقاض"، وفق ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، مشيرة إلى أن حصيلة الضحايا قد ترتفع في الساعات القادمة.

ونُقل المصابون إلى المركز الاستشفائي الجامعي في فاس، وفق المصدر نفسه، وهو أعلى عدد ضحايا لحادث من هذا النوع في المغرب خلال السنوات الأخيرة.

وفتحت السلطات المحلية في مدينة فاس، بحثاً قضائياً في حادث انهيار البنايتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة، وأسفر عن هذه الحصيلة الثقيلة.