المغرب "مستغرب" من تصريحات فرنسية عن دعوة من الملك الى ماكرون لزيارة المملكة

شفق نيوز/ ردت وزارة الخارجية المغربية، يوم السبت، على تصريحات لوزيرة الخارجية الفرنسية اعلنت فيها تلقي الرئيس ايمانويل ماكرون دعوة من الملك المغربي لزيارة البلاد، وقالت إن الزيارة "ليست مدرجة في جدول الأعمال ولا مبرمجة".

ونقلت وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء عن مصدر حكومي رسمي مغربي قوله إن زيارة الرئيس الفرنسي غير مبرمجة، بعد أن صرحت وزيرة الخارجية الفرنسية كولونا مساء أمس لأحدى القنوات الإخبارية الفرنسية بأن الرئيس ماكرون "تلقى دعوة رسمية من العاهل المغربي محمد السادس لزيارة المملكة المغربية".

واستغرب المصدر الحكومي المغربي "لكون كولونا، اتخذت هذه المبادرة أحادية الجانب، ومنحت لنفسها حرية إصدار إعلان غير متشاور بشأنه بخصوص استحقاق ثنائي هام".

وكان المغرب قد أجل زيارة ماكرون مرارا العام الماضي، وشهدت العلاقات بين البلدين فتورا في السنوات القليلة الماضية، بسبب مشكلة الصحراء الغربية التي تريد المغرب من فرنسا الاعتراف بمغربيتها على غرار عدد من الدول الصديقة للمملكة.

وقال العاهل المغربي في خطاب وجهه إلى الشعب المغربي العام الماضي إن بلاده تنظر إلى العالم عبر "نظارة" الصحراء.

وكان المغرب قد قبل المساعدات من عدد من الدول مثل إسبانيا وبريطانيا وقطر والإمارات، ولم يرد على عرض فرنسا تقديم الدعم في الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز قرب مراكش الأسبوع الماضي.

واعتبرت كولونا في تصريحات صحفية سابقة بأن "هذا جدل في غير محله".

وجرى نشر فيديو للرئيس ماكرون على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه "أردت مخاطبة المغاربة مباشرة لأقول لكم إن فرنسا حزينة للغاية... بسبب هذا الزلزال المروع... سنقف بجانبكم".