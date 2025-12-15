المغرب.. فيضانات مفاجئة تقتل 21 شخصاً وتغرق المنازل (فيديو)

شفق نيوز- آسفي

لقي 21 شخصاً مصرعهم في مدينة آسفي على ساحل المحيط الأطلسي في المغرب، جراء فيضانات عنيفة أعقبت هطول أمطار مفاجئة، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، يوم الاثنين.

وقالت السلطات في بيان، إن آسفي، الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب الرباط، تعرضت لعواصف رعدية شديدة تسببت في تدفقات سيول استثنائية خلال ساعة واحدة.

وأضاف البيان أن 32 شخصاً أصيبوا ونقلوا إلى مستشفى المدينة، وقد غادر معظمهم بعد تلقي الرعاية والعلاج، كما غمرت المياه 70 منزلاً ومؤسسة تجارية في المدينة القديمة، وجرفت 10 مركبات، وتضرر جزء من الطرق، ما سبب اضطراب حركة المرور.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سيلاً جارفا من المياه الموحلة يجتاح شوارع آسفي، ويجرف السيارات والنفايات، كما أظهرت مشاهد ضريحاً غارقاً جزئياً، وقوارب للدفاع المدني تستجيب لنداءات إنقاذ السكان.

وأكدت السلطات، أن جهود البحث عن مفقودين محتملين ما زالت مستمرة، وأنها تعمل على تأمين المناطق المتضررة وتقديم الدعم والمساعدة للمتضررين.

وفي سياق الطقس بالمغرب، أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم السبت عن تساقط الثلوج في المرتفعات التي تتجاوز 1700 متر، إضافة إلى هطول أمطار غزيرة مصحوبة أحياناً بعواصف في عدة مناطق بالمملكة خلال نهاية الأسبوع، وحذّرت مساء يوم الأحد من استمرار هطول أمطار غزيرة وعواصف محلية تتراوح بين 40 و60 ملم يوم الثلاثاء المقبل في أنحاء البلاد.