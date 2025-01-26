المغرب.. إحباط عملية "ارهابية" واعتقال المشتبه بهم

شفق نيوز/ أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب، يوم الأحد، من إحباط مخطط "إرهابي" وشيك كان في مرحلة التحضير للتنفيذ المادي، لعمليات تفجيرية.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إن "إجراءات التدخل والاقتحام التي باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفرت عن توقيف 4 عناصر متطرفة، من ضمنهم 3 أشقاء، يرتبطون بتنظيم داعش الإرهابي، يبلغون من العمر 26 و29 و31 و35 عاما، وكانوا ينشطون في منطقة حد السوالم بإقليم برشيد".

وأوضح أن "إجراءات التفتيش في أماكن التدخل، أسفرت أيضا عن حجز أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، ومجموعة كبيرة من القناني تضم سوائل ومساحيق كيميائية، وأكياس تضم كمية كبيرة من أسمدة كيمائية، ومادة الكبريت ومسحوق الفحم، وأملاح ومواد مشبوهة، بالإضافة إلى أسلاك كهربائية ومعدات للتلحيم وأشرطة لاصقة، يشتبه في تسخيرها لتحضير وصناعة المتفجرات، وتم وضعها رهن إشارة خبراء الشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة".

وأوضحت إجراءات البحث والتعقب أن "المشتبه فيهم قاموا، في يوم واحد، بارتياد 4 محلات لبيع العقاقير بمنطقة حد السوالم، اقتنوا منها مواد كيميائية أولية تدخل في صناعة المتفجرات، قبل أن يعمدوا لتخزينها بمنزل أحدهم وتحضيرها للقيام بعمليات تجريبية لصناعة الأجسام المتفجرة".

كما كشفت الأبحاث والتحريات نفسها أن اثنين من الأشقاء الموقوفين قاما بزيارات استطلاعية في أماكن متفرقة وأوقات مختلفة، وثقوا خلالها بالصور وبتسجيلات الكاميرا العديد من الأهداف المحتملة لمخططاتهم الإرهابية.