المغرب تعلن إحباط أكثر من 34 ألف محاولة هجرة خلال 2025

شفق نيوز- الرباط

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، يوم الأربعاء، عن إحباط أكثر من 34 ألف محاولة هجرة غير نظامية خلال عام 2025.

وذكرت المديرية في حصيلتها السنوية أنها أحبطت محاولات هجرة غير نظامية، شرع فيها 34 ألفاً و211 شخصاً، بينهم 7008 أجانب من جنسيات إفريقية وعربية وآسيوية.

وأوضحت أن جهود سلطات الأمن نجحت في تفكيك 105 شبكات إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر "بانخفاض ناهز 2% مقارنة مع السنة الماضية".

وأضافت: "تم توقيف 415 منظّماً ووسيطاً في عمليات الهجرة، وحجز 684 وثيقة سفر مزورة"، في حين لم تذكر المديرية الوجهات التي كان المهاجرون ينوون التوجه إليها.

ومنذ سنوات، يحاول أجانب من دول مختلفة غالبيتهم من بلدان إفريقية، الهجرة بطريقة غير نظامية عبر المغرب نحو أوروبا بحثا عن حياة أفضل، بسبب أزمات اقتصادية ونزاعات مسلحة في بلادهم.

وتعد مدينتي مليلية وسبتة، الواقعتان على الساحل الشمالي للمغرب، الخاضعتين للإدارة الإسبانية، أشهر نقطتي عبور للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين إلى أوروبا.

وتخضع المدينتان للحكومة الإسبانية، فضلاً عن الجزر الجعفرية وجزر صخرية أخرى في المتوسط، في حين يعتبر المغرب الجزر والمدينتين "ثغورا محتلة".