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المغرب تسير رحلات جوية مباشرة مع إسرائيل

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-10T09:06:10+0000
المغرب تسير رحلات جوية مباشرة مع إسرائيل

شفق نيوز/ أعلنت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الاسرائيلية يوم الأربعاء أن المملكة المغربية ستشرع بتسيير الرحلات الجوية المباشرة بين الدار البيضاء، وتل أبيب اعتبارا من شهر تشرين الثاني/ديسمبر الجاري.

وذكرت الصفحة في منشور لها اليوم، بأن الخطوط الملكية المغربية تعلن عن إطلاق خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بتل أبيب ابتداء من 12 ديسمبر هو الأول الذي ينطلق من المغرب بوتيرة ثلاث رحلات في الأسبوع.

ووفقا للصفحة فإن الرحلة تختزل إلى 5 ساعات ونصف الساعة.

و المغرب سادس دولة عربية تطبع مع إسرائيل بواسطة أمريكية بعد مصر (1979) والأردن (1994) والإمارات (2020) والبحرين (2020) والسودان (2020).

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