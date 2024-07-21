المغربي سفيان أمرابط خارج أسوار مانشستر يوناتيد

شفق نيوز/ حسم نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، يوم الأحد، موقفه من شراء عقد اللاعب المغربي سفيان أمرابط من فريق فيورنتينا الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان "الشياطين الحمر" قد تعاقد مع النجم المغربي الصيف الماضي على سبيل الإعارة لموسم واحد، قادماً من فيورنتينا الإيطالي الذي يمتلك عقده.

وكشف الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن مانشستر يونايتد أبلغ نادي فيورنتينا أنهم لن يقوموا بتفعيل شرط خيار الشراء بقيمة 20 مليون يورو، لشراء سفيان أمرابط.

وأوضح في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بمنصة "X"، أنه "يظل نادي مانشستر مهتماً بأمرابط ومستعداً لمناقشة الشروط المختلفة، حيث يحبه إريك تين هاغ".

وأضاف "هناك اهتمام أيضاً من الأندية الأخرى، ولكن مانشستر يريد شروطاً أخرى لإتمام التعاقد".

وفي الموسم الماضي، لم يقدم اللاعب الأداء المأمول منه مع نادي مانشستر يونايتد.

يذكر أن أمرابط شارك في 30 مباراة عبر مختلف المسابقات مع مانشستر يونايتد الموسم المنقضي، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.