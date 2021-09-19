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المعهد الأمريكي: تطعيمات فايزر وموديرنا ستكون بحاجة لجرعة ثالثة معززة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-19T05:14:27+0000
المعهد الأمريكي: تطعيمات فايزر وموديرنا ستكون بحاجة لجرعة ثالثة معززة

اعتبر مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، أن التطعيم الكامل ضد عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" يمكن أن يتطلب 3 جرعات.

وصرح فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين في الإدارة الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض: "علي أن أؤكد انطلاقا من خبرتي في علم المناعة أنني لن أكون مستغربا على الإطلاق من أن النظام المناسب الكامل للتلقيح سيتكون على الأرجح من 3 جرعات".

وأوضح فاوتشي أن هذا الأمر قد يخص على الأقل اللقاحات المبنية على الحمض النووي الريبوزي الرسول (mRNA)، وهي التي ينتمي إليها لقاحا "فايزر"/"بيونتيك" و"موديرنا".

وبين الخبير الطبي أن التطعيم بتلك اللقاحات سيتطلب الحقن بجرعتين أوليتين والتلقيح بالجرعة الثالثة المعززة بعد مرور عدة أشهر.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي تستعد فيه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إطلاق حملة للتلقيح بالجرعات المعززة في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

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