المعارضة في "قلب حلب".. أنقرة تعلق على توترات سوريا: تصعيد غير مرغوب

شفق نيوز/ علقت وزارة الخارجية التركية، يوم الجمعة، على الاشتباكات التي تشهدها سوريا، واصفة ذلك بأنه "تصعيد غير مرغوب فيه" في المنطقة، بوقت أعلنت المعارضة المسلحة، وصول مقاتليها إلى وسط مدينة حلب والسيطرة على مركز البحوث العلمية في حي "حلب الجديدة".

وذكرت الخارجية في بيان، أن "الاشتباكات في سوريا تصعيد للتوتر في المنطقة، وتصعيد غير مرغوب فيه"، مردفة بالقول: "مهتمون بتجنب حالة أخرى من عدم الاستقرار في سوريا".

إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام، عن مصادر ميدانية وناشطين، قولهم إن مسلحي المعارضة السورية وصلوا إلى ساحة "سعدالله الجابري"، والحديقة العامة، وساعة "باب الفرج".

وأعلنت المعارضة كذلك السيطرة على الكلية العسكرية وكلية المدفعية وفرع المخابرات الجوية في حي "جمعية الزهراء" في مدينة حلب، فيما أفاد صحفيون بأن المعارضة استطاعت تحرير مدن وبلدات "الحاضر، خان طومان ، برنة، تلحدية، السابقية، شغيدلة، وسد شغيدلة" جنوبي حلب.