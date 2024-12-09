المعارضة تكلف البشير برئاسة حكومة الإنقاذ السورية.. من يكون؟

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام سورية، يوم الاثنين، عن تكليف رئيس حكومة الإنقاذ في إدلب، محمد البشير، لتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا.

وجاء ذلك بعد اجتماع جرى بين القائد في إدارة عمليات المعارضة المسلحة، أحمد الشرع "الجولاني" والبشير، ورئيس وزراء حكومة النظام السابق محمد الجلالي، الذي كلف بتسيير أمور الحكومة السابقة التابعة للنظام، بهدف تحديد ترتيبات نقل السلطة وتجنب دخول سوريا في حالة فوضى.

من يكون؟

محمد البشير من مواليد محافظة إدلب بمنطقة جبل الزاوية عام 1983.

يحمل شهادة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من قسم الاتصالات في جامعة حلب 2007.

يحمل شهادة الشريعة والحقوق من جامعة إدلب 2021.

عمل رئيسا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة الروسية للغاز عام 2011.

شغل سابقاً منصب مدير شؤون الجمعيات في وزارة التنمية التابعة لحكومة الإنقاذ في إدلب.

عمل وزيرا للتنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ في إدلب عام 2022.

ترأس مجلس وزراء حكومة الإنقاذ بدورتها السابعة مطلع العام الجاري، وتم تعيينه رئيسا لها.

كلّفته المعارضة بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية بعد تمكنها من إسقاط حكومة بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الجاري 2024.