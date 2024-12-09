"المعارضة" تسيطر على "منبج" وتخلي نقاط "قسد" وتحذير إسرائيلي من توجهات الفصائل "المتطرفة"

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية تركية، يوم الإثنين، بأن الجيش الوطني السوري أحد فصائل المعارضة السورية سيطر على كامل مدينة منبج.

ولفتت المصادر الى "إخلاء نقاط سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في مدينة مبنج".

في السياق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن "قادة المعارضة المسلحة في سوريا لديهم توجهات متطرفة"، مشدداً على "حماية الأقليات في سوريا ووقف الهجمات على الكورد".

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي، "العزم على منع إعادة تسليح حزب الله عبر سوريا"، لافتاً إلى أن "وجود القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية محدود وخطوة مؤقتة".