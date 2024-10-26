المعارضة الإسرائيلية تنتقد قرار تجنب ضرب أهداف استراتيجية في إيران

‎شفق نيوز/ انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائيير لابيد، محدودية الضربات التي طالت مواقع عسكرية في إيران فجر يوم السبت.

‎واعتبر لابيد، في تغريدة على حسابه في منصة إكس أن "قرار عدم مهاجمة أهداف استراتيجية واقتصادية إيرانية كان خاطئاً".

‎وأضاف: "كان ينبغي أن نجعل طهران تدفع ثمناً باهظاً"، وفق قوله، لكنه هنأ القوات الجوية الإسرائيلية، لأنها "أظهرت مرة أخرى قدرات تشغيلية على أعلى مستوى وتفوقاً ملحوظا".

‎وختم لابيد، تدوينته قائلا: "أعداء إسرائيل باتوا يعرفون أن الجيش الإسرائيلي قوي ويستطيع والوصول إلى أي مكان"، حسب تعبيره.