المعارضة الإسرائيلية تنتقد قرار تجنب ضرب أهداف استراتيجية في إيران
شفق نيوز/ انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائيير لابيد، محدودية الضربات التي طالت مواقع عسكرية في إيران فجر يوم السبت.
واعتبر لابيد، في تغريدة على حسابه في منصة إكس أن "قرار عدم مهاجمة أهداف استراتيجية واقتصادية إيرانية كان خاطئاً".
وأضاف: "كان ينبغي أن نجعل طهران تدفع ثمناً باهظاً"، وفق قوله، لكنه هنأ القوات الجوية الإسرائيلية، لأنها "أظهرت مرة أخرى قدرات تشغيلية على أعلى مستوى وتفوقاً ملحوظا".
وختم لابيد، تدوينته قائلا: "أعداء إسرائيل باتوا يعرفون أن الجيش الإسرائيلي قوي ويستطيع والوصول إلى أي مكان"، حسب تعبيره.