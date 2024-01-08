المعارضة الإسرائيلية تدعو لإسقاط حكومة نتنياهو

شفق نيوز/ دعا زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، يوم الاثنين، إلى إقالة حكومة نتنياهو وتشكيل حكومة بديلة.

وقال لابيد، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل تحتاج إلى حكومة مختلفة ورئيس وزراء مختلف"، كما دعا بيني غانتس إلى الاستقالة من حكومة الطوارئ الإسرائيلية المعنية بالحرب.

والشهر الماضي، انتقد لابيد نتنياهو، وقال إن الأخير فقد ثقة غالبية الإسرائيليين، مشيرا إلى أن "حكومة إسرائيل لم تعد موجودة"، مردفاً بالقول: "الحكومة الإسرائيلية لم تحدد هدفا استراتيجيا للحرب التي تخوضها في قطاع غزة".

وبينما تدخل الحرب في غزة من دخول شهرها الرابع على التوالي، لا تزال سلسلة الخلافات مستمرة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته، وكذلك مع قادة الجيش.