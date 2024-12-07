المعارضة السورية المسلحة تدخل حمص من محورين والجولاني يخاطبهم: دمشق تنتظركم

شفق نيوز/ أفادت رويترز، يوم السبت، بأن فصائل المعارضة السورية المسلحة دخلت مدينة حمص من محورين.

وقالت رويترز، إن "فصائل المعارضة دخلت مدينة حمص من جهتي الشمال والشرق".

وأعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة، بدء "معركة مدينة حمص" من اجل فرض السيطرة عليها والتوجه نحو دمشق التي تخضع لسيطرة الرئيس بشار الاسد.

وقالت ما تعرف باسم "إدارة العمليات العسكرية"، إن "قواتها بدأت هجوما واسعا من عدة محاور باتجاه مدينة حمص"، مبينة أن ""الفصائل تنفذ عمليات نوعية داخل مدينة حمص".

وأشارت الى "دفع تعزيزات من الشمال والجنوب إلى محاور العاصمة دمشق".

بدورها ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية"، أن "الجيش السوري انسحب من داريا ومعضمية الشام وجرمانا بريف دمشق وسيطرة المعارضة المسلحة عليها".

في السياق خاطب قائد هيئة تحرير الشام "ابو محمد الجولاني"، مخاطبا المعارضة المسلحة بأن "دمشق تنتظركم".

من جانبها قالت وزارة الدفاع السورية، إن "القوات المسلحة تنفذ إعادة تموضع بالمنطقة الجنوبية وريف دمشق".