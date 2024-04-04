"المطبخ العالمي" يطالب بـ"تحقيق مستقل" بمقتل "عماله" في غارة اسرائيلية

شفق نيوز/ طالبت منظمة المطبخ المركزي العالمي "وورلد سنترال كيتشن"، يوم الخميس، بإجراء تحقيق مستقل بشأن مقتل 7 من موظفيها في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة هذا الأسبوع.

ودعت المنظمة في بيان على موقعها الرسمي إلى "اعتماد طرف مستقل لإجراء التحقيق وتحديد ما إذا كانت الهجمات قد نفذت بشكل متعمد أو تم انتهاك القانون الدولي".

واعتبرت المنظمة أن "إجراء تحقيق مستقل هو السبيل الوحيد لتحديد حقيقة ما حدث خلال الهجوم الإسرائيلي، وضمان الشفافية والمحاسبة للمسؤولين عن قتل عمال الإغاثة".

وكانت إسرائيل قد شنت غارة جوية على غزة، مساء الثلاثاء، أسفرت عن مقتل 7 من عمال الإغاثة العاملين بمنظمة " وورلد سنترال كيتشن"، أثناء توصيلهم المساعدات الغذائية إلى المدنيين.

وقد أسفر الهجوم عن مقتل مواطنين من أستراليا، وكندا والولايات المتحدة (مواطن مزدوج)، وغزة، وبولندا، والمملكة المتحدة.

"قد يستغرق أسابيع"

وأشارت إسرائيل يوم الخميس إلى أن التحقيق الذي يجريه الجيش في الغارة على عمال المنظمة، قد يستغرق أسابيع.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية راكيلا كارامسون في مؤتمر صحفي "في الأسابيع المقبلة، عندما تصبح النتائج واضحة، سنكون شفافين ونشارك النتائج مع العامة".

تحقيق مستقل

وكشفت المنظمة أنها طلبت من حكومات أستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وبولندا والمملكة المتحدة الانضمام إليها في المطالبة بإجراء تحقيق مستقل واعتبرت في البيان أن:

الهجوم الذي شمل عدة ضربات واستهدف ثلاث مركبات تقل مدنيين كان "عسكريا".

تحركات المركبات التي كانت تقل عمال الإغاثة كانت متوافقة مع تعليمات السلطات الإسرائيلية، التي كانت على علم بخط سير رحلتهم ومسارهم ومهمتهم الإنسانية.

المنظمة طلبت من الحكومة الإسرائيلية الاحتفاظ بجميع الوثائق والاتصالات والتسجيلات المرئية والصوتية وأي مواد أخرى يحتمل أن تكون ذات صلة بالضربات، لضمان نزاهة التحقيق.

إجراء تحقيق مستقل هو السبيل الوحيد لمنع تكرار الهجوم مستقبلا على عمال الإغاثة

تشكيك في مصداقية التحقيق

وكان مسؤولون أمريكون قد أكدوا لصحيفة "بوليتكو" عن إحباطهم من الكيفية التي أجرت بها إسرائيل التحقيقات في الحوادث الماضية، مشككين في إمكانية اللجوء إلى المساءلة.

واستشهد أحد المسؤولين بوفاة الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عقلة التي وجدت إسرائيل أنها " قتلت على الأرجح على يد جندي إسرائيلي"، لكن لم تتم معاقبة أحد على وفاتها، والولايات المتحدة لن تلقي اللوم بشكل قاطع على إسرائيل.

وقال المسؤول إن إسرائيل "ستفعل وتقول كل ما هو ضروري للحفاظ على الوضع الراهن وليس لدي أمل كبير في أن يكون تحقيقهم ضفافا أو صادقا".

ردود فعل دولية

وكانت عدة دول قد طالبت إسرائيل بإجراء تحقيق فوري وعادل لتحديد مسؤولية حادث "وورلد سنترال كيتشن " وحماية المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في قطاع غزة.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الثلاثاء، إسرائيل إلى مباشرة تحقيق عاجل وتقديم نتائجه وتقديم توضح حول الهجوم الذي أدى إلى مقتل عمال الإغاثة.

بدوره أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أن بلاده قد دعت إلى إجراء تحقيق في حادث وتقديم تفسير شفاف حول الحادث الذي راح ضحيته 3 بريطانيين.