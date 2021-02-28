المصالح الأميركية في السعودية.. "طوق نجاة" يُفلت بن سلمان من العقوبات

شفق نيوز/ بررت الإدارة الأميركية، امتناع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات ضد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على خلفية "قضية خاشقجي"، بوجود مصالح قومية لواشنطن في الرياض.

وقالت المتحدثة باسم الإدارة الأميركية، جين بساكي، ردا على سؤال عن سبب عدم فرض عقوبات ضد الشخص الذي يقف وراء اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إن "الإدارات الديمقراطية والجمهورية وعلى مر التاريخ، وحتى خلال حقبته الحديثة، امتنعت عن فرض عقوبات ضد قادة حكومات أجنبية تربطها مع واشنطن علاقات دبلوماسية، بل وحتى في حال غياب هذه العلاقات".

وأشارت بساكي، إلى أن "ثمة أساليب أكثر فعالية لمنع تكرار ذلك في المستقبل (قضية خاشقجي)، وكذلك لإفساح المجال أمام العمل مع السعوديين في مجالات يوجد فيها الوفاق وتوجد فيها مصالح قومية للولايات المتحدة"، مؤكدة أن "هذا هو وجه الدبلوماسية".

وكان بايدن قد أكد السبت الماضي، أن إدارته ستصدر إعلانا يوم غد الاثنين، عن السعودية، في أعقاب تقرير المخابرات الأميركية، الذي خلص إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي جمال خاشقجي.