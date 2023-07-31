المسيرات تشعل حرباً جانبية بين روسيا واوكرانيا

تبادلت كل من موسكو وكييف الاتهامات بشأن شن هجمات بالمسيرات داخل أراضيهما الأحد. وبينما تواصلت المعارك شرقي أوكرانيا، أعلنت كييف تفاصيل عملية عسكرية صدت خلالها تقدما روسيا في دنيبرو (وسط البلاد).

وأعلنت السلطات الروسية إسقاط 3 مسيرات في العاصمة موسكو و25 مسيرة في شبه جزيرة القرم.

أما وزارة الخارجية الروسية فقد اتهمت كييف بشن ما سمته هجوما إرهابيا بالمسيرات بمساعدة الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق الأحد أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 44 مسيّرة أوكرانية في يوم واحد، مشيرة إلى إسقاط مسيّرة أوكرانية بمقاطعة موسكو ومسيّرتين أُخرَيين في منطقة أبراج موسكو سيتي (وسط العاصمة).

وأعلنت سلطات الطوارئ في موسكو إصابة شخص نتيجة اصطدام مسيّرة بأحد الأبراج، وقالت إن حركة الطيران عادت لطبيعتها في جميع المطارات بعد إغلاق المجال الجوي مؤقتا فوق العاصمة.

وقلما استهدفت هذه الهجمات موسكو وضواحيها، الواقعة على بُعد نحو 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، منذ بدء النزاع في فبراير/شباط 2022، إلى أن بدأت عام 2023 الغارات الجوية التي تشنها المسيرات.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن هذه "الهجمات الإرهابية كانت مستحيلة لولا المساعدة التي تُقدمها لنظام كييف الولاياتُ المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

بدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -خلال العرض العسكري السنوي في سان بطرسبورغ بمناسبة يوم تأسيس الأسطول البحري- أن البحرية الروسية وقفت مرارا في وجه من سماهم الأعداء كحصن منيع، مشيرا إلى أن بلاده تنفذ بثقة ما وصفها بمهام سياسية بحرية واسعة النطاق.