المسيرات الإيرانية.. طهران: على كييف عدم الخضوع لتأثير أطراف ثالثة

شفق نيوز / اتهمت ايران، اليوم السبت، أطرافا خارجية ثالثة بـ"التأثير" على قرار اوكرانيا في خفض مستوى العلاقات بين البلدين، فيما وصفت قرارها بأنه "استند الى "تقارير غير مؤكدة وضجة اعلامية مدفوعة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان إن "إيران تأسف لقرار أوكرانيا خفض العلاقات معها بسبب ما تردد عن إمداد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية".

وأضاف المتحدث باسم الوزارة في أول تعليق من طهران على خطوة أوكرانيا، أن "كييف يجب أن تكف عن الخضوع لتأثير أطراف ثالثة تسعى لتدمير العلاقات بين البلدين".

وأشار كنعاني إلى أن قرار أوكرانيا "استند إلى تقارير غير مؤكدة ونتج عن ضجة إعلامية من قبل أطراف أجنبية".

ويأتي تعليق طهران بعد أن ذكرت أوكرانيا أمس الجمعة أنها ستخفّض علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بسبب إمداد الأخيرة القوات الروسية بطائرات مسيرة، في خطوة وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها "تواطؤ مع الشر".

وقالت السلطات العسكرية في جنوب أوكرانيا، اليوم السبت، إنها أسقطت ما لا يقل عن سبع طائرات مسيرة إيرانية، من بينها ست طائرات من طراز شاهد-136 "الانتحارية" فوق البحر بالقرب من ميناءي أوديسا وبيفديني أمس الجمعة.

وأفادت القيادة العسكرية الجنوبية أن الطائرات شملت ولأول مرة في أوكرانيا طراز مهاجر-6، وهي طائرة مسيرة إيرانية أكبر حجماً.

وكتب ميخائيلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني، في تغريدة باللغة الإنجليزية اليوم السبت، أن إيران تدعم روسيا "من خلال تقديم طائرات مسيرة حديثة إلى دولة رجعية لقتل الأوكرانيين".

يأتي هذا فيما تستمر الحرب التي بدأتها روسيا في أوكرانيا، منذ فبراير/شباط 2022، وواجهت روسيا، منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول 2022، انتكاسة كبيرة لقواتها في مقاطعة خاركيف شرقي أوكرانيا، حيث اضطرت قواتها إلى الانسحاب، واستعادت كييف آلاف الكيلومترات.