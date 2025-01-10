المسجد الكبير في باريس يعتمد دعاء خاصا لفرنسا

شفق نيوز/ طلب عميد المسجد الكبير في باريس، شمس الدين حفيز، من الأئمة التابعين للمسجد، الدعاء لفرنسا في نهاية خطب الجمعة.

وفي رسالة وجهها، إلى 150 إماماً تابعين للمسجد الكبير، طلب حفيز منهم "تلاوة أدعية باللغتين العربية والفرنسية في نهاية خطبة كل يوم جمعة"، وأكد أنه سيولي "اهتماماً خاصاً بتنفيذ هذا الطلب".

الدعاء المقترح هو "اللهم احفظ فرنسا وكل شعبها ومؤسسات الجمهورية، واجعل فرنسا بلداً آمناً مطمئناً تتعايش فيه كل الجالية الوطنية بمختلف فئاتها وطوائفها في أمن وسلام"، وقد ألقاه الإمام الخطيب في مسجد باريس ضمن الأدعية بعد خطبة الجمعة اليوم.

وأوضح عميد مسجد باريس الكبير، أن الخطوة تندرج في إطار تنفيذ "مشروع تكييف الخطاب الديني الإسلامي في المجتمع الفرنسي" الذي بدأه المسجد.

وأضافت الرسالة أن ديانات أخرى كرست أدعية لفرنسا في إطار الطقوس "منذ سنوات عديدة".

وفي الكُنس اليهودية، تتلى "صلاة من أجل الجمهورية" صباح يوم السبت وفي الأعياد، قبل أو بعد قراءة التوراة، وكذلك بمناسبة الاحتفالات الرسمية.يذكر أن الإسلام هو الديانة الثانية في فرنسا التي تتبنى العلمانية وينص دستورها على الفصل بين الدين والدولة.

وتنهي فرنسا قريباً نظام استقدام الأئمة من دول أجنبية، هي تركيا والجزائر والمغرب، ويرتبط مسجد باريس الكبير تاريخياً بالجزائر.