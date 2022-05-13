سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المستشار الألماني: نرفض السلام بشروط روسيا في أوكرانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-13T19:14:39+0000
المستشار الألماني: نرفض السلام بشروط روسيا في أوكرانيا

شفق نيوز/ أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده لن تقبل بالسلام في أوكرانيا إذا كانت شروطه "مفروضة" من قبل روسيا.

وقال شولتس، خلال فعاليات انتخابية لحزبه الاشتراكي الديمقراطي في مدينة كولن الألمانية، يوم الجمعة: "بالنسبة لي، فإن سلاما مفروضا على أوكرانيا غير مقبول".

وأضاف أن "السلام الحقيقي" بين أوكرانيا وروسيا لا يمكن أن يكون إلا "بالتفاهم" بين الطرفين.

وأكد أن ألمانيا ستواصل تقديم الدعم والأسلحة لكييف، لكن ذلك لا يجب أن يؤدي إلى المواجهة بين روسيا والناتو.

وأعرب عن اعتقاده بأن آثار الوضع الراهن ستبقى ملموسة "حتى بعد 100 عام"، معتبرا أن روسيا تقوم بعمليتها العسكرية من أجل "توسيع نفوذها وضم الأراضي".

وكان شولتس قد بحث الوضع في أوكرانيا في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة.

related

ألمانيا تحذر من فراغ في الشرق الأوسط تملؤه "الأنظمة الاستبدادية"

Date: 2020-12-05 13:14:41
ألمانيا تحذر من فراغ في الشرق الأوسط تملؤه "الأنظمة الاستبدادية"

أوكرانيا.. وزير ألماني يحذر من "وضع خطير" وأمريكا تتوقع هجوماً وشيكاً

Date: 2022-02-11 14:24:27
أوكرانيا.. وزير ألماني يحذر من "وضع خطير" وأمريكا تتوقع هجوماً وشيكاً

بوتين لشولتس: رصدنا مرتزقة من 4 مناطق بينها سوريا يقاتلون الى جانب الأوكرانيين

Date: 2022-03-04 17:04:42
بوتين لشولتس: رصدنا مرتزقة من 4 مناطق بينها سوريا يقاتلون الى جانب الأوكرانيين

ألمانيا متخوفة من توقف ازدهارها الاقتصادي بفرض حظر على إمدادات الطاقة الروسية

Date: 2022-04-03 05:13:58
ألمانيا متخوفة من توقف ازدهارها الاقتصادي بفرض حظر على إمدادات الطاقة الروسية

واشنطن تعد 18 سيناريو للرد على "الغزو الروسي" لأوكرانيا

Date: 2022-01-15 13:47:30
واشنطن تعد 18 سيناريو للرد على "الغزو الروسي" لأوكرانيا

بعد أمريكا.. روسيا تنسحب من معاهدة "الأجواء المفتوحة"

Date: 2021-01-15 15:29:45
بعد أمريكا.. روسيا تنسحب من معاهدة "الأجواء المفتوحة"

ماكرون بعد اتصال مع بوتين : الأسوأ لم يأت بعد

Date: 2022-03-03 16:08:04
ماكرون بعد اتصال مع بوتين : الأسوأ لم يأت بعد

نار العقوبات الأمريكية تطال بنات بوتين ولافروف

Date: 2022-04-06 15:22:16
نار العقوبات الأمريكية تطال بنات بوتين ولافروف