المستشار الألماني اولاف شولتس يصل إسرائيل بزيارة "تضامنية"

شفق نيوز/ وصل المستشار الألماني اولاف شولتس، يوم الثلاثاء، الى إسرائيل في زيارة "تضامنية"، تزامناً مع الحرب الدائرة بينها وبين الفصائل الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن "شولتس وصل إلى إسرائيل في زيارة تضامنية بعد هجوم حماس غير المسبوق".

وفي الأسبوع الماضي، زارت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إسرائيل حيث عبرت عن دعم برلين القوي لإسرائيل للدفاع عن نفسها ضد الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر وأسفر عن مقتل مئات الإسرائيليين، معظمهم مدنيون، واحتجاز آخرين.

وتوجهت بيربوك بعد ذلك إلى مصر في ظل سعي دول غربية لمنع تصعيد الصراع في المنطقة.

وشنت إسرائيل غارات على قطاع غزة وأعلنت فرض حصار عليها عقب الهجوم الأكثر دموية على المدنيين في تاريخ البلاد.