"المزايا ستبقى".. الكويت توضح بشأن الأشخاص المسحوبة جنسيتهم

شفق نيوز/ أصدرت السلطات الكويتية، يوم الأربعاء، توضحياً بشأن الأشخاص المسحوبة جنسيتهم.

وقال نائب رئيس الوزراء الكويتي، فهد يوسف سعود الصباح، إن الأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية الكويتية سيتمتعون بكل مزاياها لحين وفاتهم.

وأوضح اليوسف، أن كل من سحبت جنسيته "سيمنح جوازا كويتيا باللون الأزرق، لكن من دون جنسية كويتية، وكذلك بطاقة مدنية نفس البطاقة الكويتية الزرقاء وسيعامل معاملة الكويتي".

وأضاف أن جميع من سحبت جنسياتهم بسبب التزوير والغش أو الازدواجية لم يقوموا برفع تظلم وجميعهم يعلمون أنهم مزورون، وبعض الحالات هربت إلى خارج البلاد عقب 48 ساعة من وضع الخط الساخن لشكاوى الجنسية، وذلك خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو الماضي.

وأشار إلى أن بعض الحالات اكتسبت الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة، بناء على زواج مصلحة من أجل الحصول على الجنسية، ثم يتم الطلاق، وأضاف: "بعض الحالات حصلت على الجنسية بعد سنتين من الزواج مما يدل على مخالفة قوانين الجنسية".

وتقوم الحكومة الحالية بفتح ملف الجنسية الكويتية، والذي أثبت حصول الآلاف عليها عن طريق الغش والتزوير، بالاضافة إلى الآلاف ممن يحملون جنسيات آخرى ولم يتنازلوا عنها وهو مخالف للقانون.