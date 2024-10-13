المروحيات الإسرائيلية تتدخل لإجلاء جنود مصابين على حدود لبنان
شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح الأحد، بإجلاء المروحيات الإسرائيلية 7 جنود على الأقل إلى المستشفيات بعد "حدث أمني صعب" على الحدود مع لبنان.
وذكر موقع "حدشوت بزمان" العبري أن "مروحيات نقلت على الأقل 7 جنود وضباط إلى مستشفى رمبام بمدينة حيفا".
ومع استمرار المواجهات بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيّرة قبالة شواطىء نهاريا، أطلقت من لبنان.
كما دوت صافرات الإنذار قبل قليل في مدينة حيفا، وأشار الجيش الاسرائيلي إلى اعتراض "خمسة صواريخ قادمة من لبنان".