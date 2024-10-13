المروحيات الإسرائيلية تتدخل لإجلاء جنود مصابين على حدود لبنان

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح الأحد، بإجلاء المروحيات الإسرائيلية 7 جنود على الأقل إلى المستشفيات بعد "حدث أمني صعب" على الحدود مع لبنان.

وذكر موقع "حدشوت بزمان" العبري أن "مروحيات نقلت على الأقل 7 جنود وضباط إلى مستشفى رمبام بمدينة حيفا".

‎ومع استمرار المواجهات بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيّرة قبالة شواطىء نهاريا، أطلقت من لبنان.

‎كما دوت صافرات الإنذار قبل قليل في مدينة حيفا، وأشار الجيش الاسرائيلي إلى اعتراض "خمسة صواريخ قادمة من لبنان".