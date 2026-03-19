المركزي الأوروبي يثبت الفائدة عند 2% بسبب التوترات في الشرق الأوسط

شفق نيوز- بروكسل

أبقى البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2%، محذراً من أن التوترات والحرب في إيران قد تلقي بظلالها على آفاق النمو والتضخم في منطقة اليورو.

وأوضح البنك في بيان له، أن "الصراع في الشرق الأوسط سيكون له تأثير ملموس على التضخم في المدى القريب، لا سيّما عبر ارتفاع أسعار الطاقة"، مشيراً إلى أن تداعياته على المدى المتوسط "ستعتمد على شدة النزاع ومدته، ومدى انتقال تكاليف الطاقة إلى أسعار المستهلكين والاقتصاد بشكل عام".

وأكد البنك أن المجلس في "وضع جيد للتعامل مع هذه الحالة الضبابية"، لافتاً إلى أن "التضخم استقر عند الهدف البالغ 2%، وأن توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال راسخة، في حين أظهر الاقتصاد قدراً من المتانة خلال الفصول الأخيرة".

في المقابل، تتوقع الأسواق المالية ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى نحو 4% خلال العام المقبل، مع احتمال استغراق عدة سنوات للعودة إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.

وجاءت هذه التوقعات في ظل قفزة بأسعار النفط والغاز منذ بدء الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، ما يزيد من مخاطر ارتفاع تكاليف الطاقة، وبالتالي صعود أسعار المستهلكين وتباطؤ النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة وتعتمد بدرجة كبيرة على واردات الوقود.