المركزي اللبناني يؤجل إطلاق منصة العملات الأجنبية بسبب مواجهات "حزب الله وإسرائيل"

شفق نيوز/ كشف مصدر بمصرف لبنان المركزي، اليوم الأربعاء، عن تأجيل إطلاق منصة للعملات الأجنبية بسبب استمرار القصف منذ أشهر عبر الحدود الجنوبية للبنان بين حزب الله وإسرائيل وتداعيات ذلك على المشاركين الأجانب في المنصة.

وقال مصرف لبنان المركزي في كانون الأول/ سبتمبر الماضي إنه يسعى إلى تدشين منصة للعملات الأجنبية تديرها بلومبيرغ بعد الإلغاء التدريجي لمنصته "صيرفة" التي تعرضت لانتقادات بسبب الافتقار إلى الشفافية والحوكمة.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لوكالة رويترز "ما أخرنا هو المشاكل في الجنوب وعدم قدرة (الأجانب المشاركين في عملية إطلاق المنصة) على القدوم إلى لبنان".

وتتبادل جماعة حزب الله إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي عبر الحدود منذ أكثر من ثلاثة أشهر دعما لحركة حماس المتحالفة مع الجماعة اللبنانية بعد شن حماس هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

ونزح عشرات الآلاف من السكان في كل من إسرائيل ولبنان منذئذ. وقُتل نحو 24 مدنيا لبنانيا وأكثر من 130 من مقاتلي حزب الله في لبنان، بينما قُتل ما لا يقل عن تسعة جنود إسرائيليين في شمال إسرائيل.

يئن لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية منذ 2019. وخسرت الليرة اللبنانية المحلية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، ومنعت البنوك بعض المودعين من سحب مدخراتهم.

وقال البنك المركزي اللبناني، الثلاثاء، إن البنوك التجارية التي لم تقم بذلك بعد يمكنها الدخول لتثبيت نظام بلومبرغ الآلي لتداول العملات الأجنبية بين البنوك حتى تتمكن من التداول على منصة العملات بمجرد إطلاقها.

ولم البنك يذكر متى سيتم إطلاق المنصة، لكنه قال إنه لن يسمح بالتداول عليها إلا لمزودي السيولة المعتمدين.