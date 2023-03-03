المركزية الأمريكية: نفذنا 48 عملية ضد (داعش) في العراق وسوريا الشهر الماضي ونعتمد على البيشمركة و"قسد"

شفق نيوز/ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، تنفيذها وقوات التحالف الدولي (48) عملية ضد تنظيم (داعش) في العراق وسوريا خلال شهر شباط الماضي، اسفرت عن مقتل 22 عنصرا واعتقال 25 اخرين، فيما بينت انها تعتمد على قوات الامن والبيشمركة في قتال التنظيم في العراق، وقوات سوريا الديمقراطية في سوريا.

وقالت القيادة المركزية الامريكية في بيان لنشاطاتها خلال شهر شباط في سوريا والعراق ضد (داعش) اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "خلال شهر شباط / فبراير 2023، نفذت قوات التحالف بقيادة القيادة المركزية الأمريكية والقوات الشريكة ما مجموعه 48 عملية هزيمة ضد (داعش)، أسفرت عن مقتل (22) عنصراً من التنظيم واعتقال 25 عنصراً".

وأضاف البيان أن "العمليات تظهر التزامنا الدائم بالهزيمة الدائمة لداعش والحاجة المستمرة لبذل جهود عسكرية محددة الهدف لمنع أعضاء التنظيم من شن هجمات واستعادة موطئ قدم"، مبينا أن "بدون استمرار ضغط مكافحة الإرهاب، ستستعيد جهود (داعش) للتجنيد وإعادة البناء زخمها، وستعيد الجماعة تشكيل قدرتها على التخطيط لهجمات ضد المنطقة وحلفائنا والمصالح الأمريكية في الخارج". وبينت القيادة المركزية "لا نزال نركز على بناء قدرات القوات المحلية الشريكة لضمان قدرتها على تحمل عبء منع عودة داعش".

وأوضحت القيادة تفصيلاً لعملياتها داعش في العراق لشهر شباط 2023، إذ " تم تنفيذ 33 عملية مشتركة، ومقتل 17 عنصراً من التنظيم واعتقال 14 عنصراً"، فيما تقوم قوات القيادة المركزية الأمريكية بتقديم المشورة والمساعدة والتمكين لقوات الأمن العراقية ، بما في ذلك قوات البيشمركة الكوردية ، الذين يتولون زمام المبادرة في معركتنا المشتركة ضد داعش في العراق".

وفي سوريا فقد بينت القيادة أنه "تم تنفيذ 15 عملية مشتركة، وعمليتين من قبل عمليتان من قبل قوات الولايات المتحدة فقط، وتم قتل 5 من عناصر من تنظيم داعش واعتقال 11 عنصراً آخرين، وتعتمد القيادة المركزية الأمريكية بشكل كبير على القوات المحلية ، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية ، للضغط على داعش في سوريا".

تمت هذه العمليات تحت قيادة قائد القيادة المركزية الأمريكية ، الذي تتولى العمليات ضد داعش في عراق وسوريا ، وتحت قيادة قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب.

وأوضحت القيادة أن "أربعة جنود أمريكيين وكلب عامل أصيبوا في هذه العمليات، ويتلقون العلاج، فيما لم يقتل أي شخص من قوات الأمريكية في هذه العمليات".

ونقل البيان عن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إريك كوريلا قوله "نحن نركز على ضمان الهزيمة الدائمة لداعش نواصل العمل مع شركائنا بمحاربة التنظيم في كلا البلدين".

وتابع كوريلا: "نشيد بكفاءة ومهنية وتفاني قوات الأمن العراقية وشركائنا من قوات سوريا الديمقراطية"، مبينا أن "القتال ضد داعش مستمر. وبينما أضعنا قدرة التنظيم بشكل كبير ، فإنه يحتفظ بالقدرة على توجيه الهجمات وإلهامها وتنظيمها وقيادتها في المنطقة وخارجها. علاوة على ذلك ، لا تزال أيديولوجية التنظيم الدنيئة غير مقيدة".