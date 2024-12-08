المرصد: قصف اسرائيلي يستهدف مواقع مشتركة لقوات النظام السابق والإيرانيين في دير الزور

شفق نيوز/ استهدفت طائرات اسرائيلية مساء الأحد، مخازن ومستودعات أسلحة في منجم الملح ومراكز سابقة لقوات النظام السابق والإيرانيين في بادية دير الزور.

وذكر المرصد السوري أن عدد الضربات بلغت ست، من دون تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق من الاحد استهدفت طائرات إسرائيلية المربع الأمني بدمشق قرب مباني قيادة أركان قوات النظام السابق والمخابرات والجمارك، مما أدى إلى اندلاع حرائق في الأماكن.

كما قصف مواقع عسكرية سابقة في محافظة القنيطرة، إضافة إلى توغل قوات إسرائيلية برية في منطقة جبل الشيخ وسيطرت على مراصد كانت مواقع لقوات النظام السابق.

واستهدفت مستودعات كانت للفرقة الرابعة قرب مركز البحوث العلمية قرب العاصمة دمشق، إضافة إلى موقع عسكري سابق آخر في السلسلة الشرقية لجبال لبنان من جهة سوريا في محافظة ريف دمشق.

كما استهدفت منطقة مطار المزة العسكري في العاصمة دمشق، ومحيط قرية بيتيما بمنطقة جبل الشيخ بريف دمشق الغربي، حيث دوت انفجارات عنيفة تلاها تصاعد كثيف للدخان من المواقع المستهدفة دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.