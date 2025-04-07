المرصد السوري: 4 هجمات لداعش في مناطق "قسد" خلال 3 أيام

شفق نيوز/ رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، شن تنظيم داعش أربع هجمات ضد مدنيين في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" خلال الـ72 ساعة الماضية.

وبحسب تقرير للمرصد اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد أُصيب مستثمر في مجال النفط بجروح متفاوتة، جراء استهدافه من قبل مسلحين من خلايا داعش في بلدة "الجرذي" بريف دير الزور الشرقي، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويُعد هذا الهجوم الرابع من نوعه الذي تنفذه خلايا التنظيم في مناطق سيطرة "قسد" منذ مطلع الشهر الجاري، في ظل تصاعد تهديدات التنظيم ضد المدنيين والعاملين ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية.

وكانت سلسلة الهجمات قد بدأت في 4 نيسان/ أبريل الجاري، حين استهدف مسلحون من خلايا التنظيم صاحب مكتب حوالات في بلدة الطيانة شرق دير الزور، داخل مكتبه بالأسلحة الخفيفة، دون تسجيل خسائر بشرية.

وفي اليوم التالي، 5 نيسان/ أبريل الجاري، أطلق مسلحان من عناصر التنظيم يستقلان دراجة نارية النار على مواطن يعمل ضمن "كومين" لتوزيع المازوت والغاز على طريق قرية أبريهة التابعة لمدينة البصيرة شرق دير الزور، ما أدى إلى مقتله على الفور.

كما شهد يوم 6 من الشهر نفسه، مقتل مدني آخر بتهمة التعامل مع "قسد"، بعد استهدافه من قبل مسلحين يُعتقد أنهم من خلايا التنظيم، في بلدة أبو خشب بريف دير الزور الشمالي.