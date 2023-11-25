المرصد السوري: مقتل 9 مدنيين بينهم أطفال بقصف للنظام على ريف إدلب

شفق نيوز/ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم السبت، مقتل تسعة مدنيين بينهم ستة أطفال، بقصف لقوات النظام طال حقول زيتون في شمال غرب سوريا.

وقال المرصد في بيان، إن "القصف البري طال مدنيين كانوا يعملون في قطاف الزيتون في قرية قوقفين في ريف إدلب الجنوبي".

وأسفر القصف، وفق المصدر ذاته، عن مقتل تسعة مدنيين بينهم امرأة وستة أطفال، كما أصيب آخرون بجروح.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على نحو نصف مساحة محافظة إدلب (شمال غرب) وعلى مناطق متاخمة محدودة في محافظات حلب واللاذقية وحماة المجاورة. وتؤوي المنطقة ثلاثة ملايين شخص نصفهم تقريباً من النازحين.

ويسري في المنطقة منذ 2020 وقف لإطلاق النار بعد ثلاثة أشهر من هجوم واسع شنته دمشق. لكن الاتفاق يشهد بين الحين والآخر خروقات من اشتباكات وتبادلاً للقصف فضلاً عن غارات تشنها قوات النظام وحليفتها روسيا.

وفي وقت سابق أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مطاري دمشق وحلب خرجا عن الخدمة جراء ضربات إسرائيلية متزامنة استهدفتهما قبل شهر، في فترة إغلاق هي الأطول منذ اندلاع النزاع عام 2011.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، إن المطارين ما زالا مغلقين أمام الرحلات الجوية منذ 22 تشرين الأول، رغم إصلاح الأضرار التي لحقت بالمدرجات منذ القصف الإسرائيلي..