المرصد السوري: مسلحون يبيدون رجال عائلة في حمص والعمليات العسكرية تعتقل قاضياً وأبنائه

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الخميس، بقيام مسلحين مجهولين بقتل أب وثلاثة من أبنائه أمام أعين أمهم وشقيقتهم، في محافظة حمص، فيما اعتقلت إدارة العمليات العسكرية قاضٍ وأبنائه الثلاثة في ريف حماة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وذكر المرصد في بيان على موقعه، أن حي "الادخار" في حمص، شهد "مجزرة مروعة" راح ضحيتها أربعة أفراد من عائلة واحدة. حيث اقتحمت مجموعة مسلحة منزل مواطن، وأقدمت على قتله بدم بارد مع أبنائه الثلاثة أمام أعين الأم وابنتها.

وأضاف المرصد "ووفقاً للمعلومات، المسلحون نفذوا جريمتهم بوحشية ثم غادروا المكان في مشهد مروع يكشف حجم الانفلات الأمني في المنطقة، فيما تسود حالة من الذعر والغضب بين سكان الحي".

وأشار المرصد إلى أنه بذلك، بلغ عدد ضحايا السلوكيات الانتقامية والتصفية منذ مطلع العام 2025 في محافظات سورية متفرقة، 390 شخصاً، 382 رجلاً، و6 سيدات، وطفلين.

وبين أن هذه الجرائم توزعت بواقع:

– ريف دمشق: 43 رجلًا، وسيدة واحد، ثلاث حالات منها بسبب الانتماء الطائفي.

– دمشق: 7 رجال، حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حمص: 139 رجلًا، و3 سيدات، وطفل واحد، 49 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حماة: 93 رجلًا، وسيدة واحدة، 38 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– اللاذقية: 26 رجلاً، 16 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حلب: 17 رجلاً.

– طرطوس: 27 رجلًا، وسيدة واحدة، وطفل واحد، 19 حالات بسبب الانتماء الطائفي.

– إدلب: 10 رجال.

– السويداء: رجلان، حالة واحدة بسبب الانتماء الطائفي.

– درعا: 16 رجلاً.

– دير الزور: رجلان.

وتابع المرصد بأن ثلاث سيارات تابعة لإدارة العمليات العسكرية، اقتحمت خلال الساعات الماضية، قرية الشيخ علي كاسون في ريف حماة، حيث نفّذ عناصرها عملية دهم مباغتة، كسروا الأبواب بالقوة واعتقلوا قاضي ريف سلمية برفقة أبنائه الثلاثة، قبل أن يقتادوهم إلى جهة مجهولة.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، تمت العملية بسرعة خاطفة، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي، تزامناً مع تصاعد التوترات في المنطقة.