مرصد: قصف جوي يستهدف شاحنة محملة بالاسلحة بعد دخولها سوريا من الأراضي العراقية

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأحد، بإصابة شخصين إثر قصف جوي استهدف شاحنة محملة بالاسلحة بعد دخولها سوريا من الأراضي العراقية.

وقال المرصد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "شخصين من المليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية، أصيبا بجراح بليغة، في استهداف طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للقوات الأمريكية، استهدفت شاحنة واحدة (براد) على الأقل تابعة للميليشيات محملة بسلاح وذخائر".

وأوضح المرصد أن "الاستهداف حصل على طريق بلدة الغبرة – مطار الحمدان بريف البوكمال شرقي دير الزور، بعد عبور الشاحنة الأراضي العراقية باتجاه الداخل السوري"، مؤكداً أن "الأشخاص المصابين جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسط استنفار أمني كثيف من قبل الميليشيات".