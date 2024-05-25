المرصد السوري: قتيلان بقصف اسرائيلي يستهدف سيارتين لحزب الله بريف حمص

شفق نيوز/ قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم السبت، إن طائرة مسيرة يرجح أنها إسرائيلية استهدفت سيارتين لحزب الله في القصير بريف حمص.

وبحسب المرصد فإن القصف استهدف "سيارة وشاحنة لحزب الله اللبناني كانت في طريقها إلى مطار الضبعة العسكري، مما أدى إلى اندلاع حريق في السيارتين، وسط معلومات مؤكدة عن مقتل عنصرين وإصابة آخرين لم تعرف جنسياتهم، كانوا يستقلون السيارتين".

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 41 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 29 منها جوية و 12 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 83 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 141 من العسكريين بالإضافة لإصابة 57 آخرين منهم بجراح متفاوتة.